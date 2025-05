Unanimità di opinioni nei cruciverba: la soluzione è Concordia

CONCORDIA

Curiosità e Significato di "Concordia"

Approfondisci la parola di 9 lettere Concordia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Concordia? L'espressione unanimità di opinioni indica un accordo totale tra le persone su un determinato argomento, senza dissidi o divergenze. Il termine concordia racchiude proprio questo concetto di armonia e unità di intenti, suggerendo un ambiente in cui tutti sono d'accordo e collaborano serenamente. In contesti sociali e politici, la concordia è fondamentale per costruire relazioni positive e produttive.

Regna dove regna la paceOpinioni soggettiveScambio di opinioni per lo più in ambito politicoOpinioni personali

Come si scrive la soluzione Concordia

Hai davanti la definizione "Unanimità di opinioni" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

N Napoli

C Como

O Otranto

R Roma

D Domodossola

I Imola

A Ancona

