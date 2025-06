Materiale edilizio vietato nei cruciverba: la soluzione è Eternit

ETERNIT

Vuoi sapere di più su Eternit? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Eternit.

Perché la soluzione è Eternit? Eternit è un materiale edilizio in cemento-amianto, usato in passato per coperture e rivestimenti. Tuttavia, a causa della presenza di amianto, tossico e cancerogeno, il suo utilizzo è ora vietato in molti paesi. La sua rimozione richiede procedure specializzate per tutelare la salute e l'ambiente. Riconoscere e smaltire correttamente l'eternit è fondamentale per garantire sicurezza e legalità nelle opere edilizie.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si usava in lastreMateriale da copertura ritenuto nocivoSi usava in ediliziaMateriale edilizio ora proibitoIl materiale edilizio che si deve smaltire in apposite discaricheMateriale edilizio in disuso

Se ti sei imbattuto nella definizione "Materiale edilizio vietato", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

T Torino

E Empoli

R Roma

N Napoli

I Imola

T Torino

N A S T C E N C E O T R Mostra soluzione



