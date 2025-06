Si usava in lastre nei cruciverba: la soluzione è Eternit

ETERNIT

Curiosità e Significato di "Eternit"

La soluzione Eternit di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Eternit per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Eternit? L'Eternit è un materiale da costruzione noto per la sua resistenza e durata, composto principalmente da cemento e amianto. In passato, veniva ampiamente utilizzato per realizzare lastre, coperture e tubazioni, grazie alle sue proprietà isolanti e alla capacità di resistere agli agenti atmosferici. Tuttavia, l'amianto si è rivelato pericoloso per la salute umana, portando a una crescente consapevolezza dei rischi legati alla sua esposizione e a un graduale abbandono del suo utilizzo

Come si scrive la soluzione Eternit

Hai davanti la definizione "Si usava in lastre" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

T Torino

E Empoli

R Roma

N Napoli

I Imola

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C O E C N I R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CICERONE" CICERONE

