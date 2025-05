Si usava in edilizia nei cruciverba: la soluzione è Eternit

ETERNIT

Curiosità e Significato di "Eternit"

Hai risolto il cruciverba con Eternit? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Eternit.

L'Eternit è un materiale da costruzione a base di cemento e amianto, utilizzato principalmente per la realizzazione di coperture e tubature. Sebbene fosse apprezzato per la sua durabilità e resistenza, l'uso dell'amianto ha portato a gravi problemi sanitari, rendendolo pericoloso e vietato in molti paesi.

Come si scrive la soluzione: Eternit

E Empoli

T Torino

E Empoli

R Roma

N Napoli

I Imola

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I T N Z L A Mostra soluzione



