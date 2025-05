La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Materiale da copertura ritenuto nocivo' è 'Eternit' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ETERNIT

Approfondisci la parola di 7 lettere Eternit: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Eternit? ETERNIT è un materiale da costruzione in fibrocemento, tradizionalmente utilizzato per coperture e tubazioni, ma considerato nocivo a causa della presenza di amianto, che può causare gravi problemi di salute se inalato. La definizione si riferisce quindi alla sua natura tossica e al suo utilizzo nel passato.

