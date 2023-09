Materiale edilizio in disuso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale edilizio in disuso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ETERNIT

Significato/Curiosita : Materiale edilizio in disuso

Pavimentazione stradale. altre scorie meno pregiate venivano abbandonate in gallerie in disuso o utilizzate per la costruzione di caratteristici muretti a secco... eternit è un marchio registrato di fibrocemento e il nome dell'azienda che lavora prodotti contenenti amianto, appartenente all'azienda belga etex. i... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Su: Il gioco dei tappi è un gioco praticato dai bambini in età scolare che consiste nell'utilizzo di tappi a corona per compiere sfide di precisione e ...iridescente fornito da certi molluschi;sintetico per piste sportive; Lo è unriutilizzabile;derivante dall argilla cotta;Su: Utilizzati per valutare il progetto dell'inceneritore di torino. va tuttavia rilevato che questo tipo di analisi non considera che le discariche ...Materialeora proibito; Contratto; Materiale; Materialevietato;Su: Averna è un liquore amaro che viene prodotto a caltanissetta. la società averna è stata acquisita nel 2014 dal gruppo campari. nel 1802, da ...Tipico strumento ostetrico caduto in; Foto 2 Una gita a 4767 Trieste il termine ora inindica l arca di un porto riservata alle piccole barche|; Andata in; Caduti ormai in