La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Completamente avvolto da un liquido' è 'Immerso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMMERSO

Non fermarti alla soluzione! Conosci Immerso più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Immerso.

Perché la soluzione è Immerso? Immerso indica essere completamente avvolti o circondati da un liquido, come quando si nuota in una piscina o si è immersi in un lago. È uno stato di totale coinvolgimento o presenza all’interno di qualcosa di fluido. Questa parola descrive quindi l’atto di essere completamente inglobati o sommersi, creando un’immagine di totale assorbimento in un ambiente liquido.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Completamente intriso di liquidoNon completamente civilizzatoCompletamente impregnata

Se ti sei imbattuto nella definizione "Completamente avvolto da un liquido", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

