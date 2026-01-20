Vi sorge una famosa abbazia che fu completamente distrutta nel 1944

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi sorge una famosa abbazia che fu completamente distrutta nel 1944

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Vi sorge una famosa abbazia che fu completamente distrutta nel 1944' è 'Montecassino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MONTECASSINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi sorge una famosa abbazia che fu completamente distrutta nel 1944" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi sorge una famosa abbazia che fu completamente distrutta nel 1944". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Montecassino? Montecassino è un'abbazia celebre situata in Italia, conosciuta per la sua storia millenaria. Durante la Seconda guerra mondiale, questa importante struttura fu completamente distrutta nel 1944 a causa dei bombardamenti. Ricostruita successivamente, rappresenta un simbolo di resilienza e memoria storica. La sua posizione strategica e il suo valore culturale la rendono un punto di riferimento fondamentale nel patrimonio italiano.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Vi sorge una famosa abbazia che fu completamente distrutta nel 1944 nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Montecassino

In presenza della definizione "Vi sorge una famosa abbazia che fu completamente distrutta nel 1944", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi sorge una famosa abbazia che fu completamente distrutta nel 1944" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Montecassino:

M Milano O Otranto N Napoli T Torino E Empoli C Como A Ancona S Savona S Savona I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi sorge una famosa abbazia che fu completamente distrutta nel 1944" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fu distrutta durante l ultima guerraLa celebre abbazia fondata da san BenedettoVi sorge una celebre abbazia lazialeSan Bernardo vi fondò una famosa abbaziaVi sorge la rocca che fu prigione di CagliostroCittadina del Lazio famosa per la sua abbaziaFu una famosa cantante portoghese