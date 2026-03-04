Lo è la nori con cui viene avvolto il sushi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo è la nori con cui viene avvolto il sushi' è 'Alga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALGA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è la nori con cui viene avvolto il sushi" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è la nori con cui viene avvolto il sushi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Alga? L'alga è un alimento molto utilizzato nella cucina giapponese, particolarmente per avvolgere il riso e il pesce nel sushi. Questa pianta marina offre una superficie naturale e resistente, che permette di formare rotoli compatti e facili da tagliare. Ricca di nutrienti, l'alga contribuisce anche al sapore caratteristico di alcuni piatti. La sua versatilità e le proprietà benefiche la rendono un ingrediente apprezzato e indispensabile in molte ricette orientali.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo è la nori con cui viene avvolto il sushi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è la nori con cui viene avvolto il sushi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Alga:

A Ancona L Livorno G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è la nori con cui viene avvolto il sushi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

