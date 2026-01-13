Avvolto nel buio

SOLUZIONE: TENEBROSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Avvolto nel buio" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Avvolto nel buio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Tenebroso? Quando l'oscurità avvolge ogni cosa, creando un'atmosfera misteriosa e inquietante, si può descrivere qualcosa come tenebroso. Questo termine richiama un senso di profondità e di mistero, spesso associato a ambienti o situazioni prive di luce. La parola evoca un'atmosfera avvolgente e inquietante, tipica di momenti o luoghi nascosti nell'ombra.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Avvolto nel buio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Avvolto nel buio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Tenebroso:

T Torino E Empoli N Napoli E Empoli B Bologna R Roma O Otranto S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Avvolto nel buio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

