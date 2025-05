Completamente intriso di liquido nei cruciverba: la soluzione è Inzuppato

INZUPPATO

Curiosità e Significato di "Inzuppato"

Perché la soluzione è Inzuppato? Inzuppato descrive qualcosa che è stato completamente immerso in un liquido, tanto da assorbirlo e diventare umido o bagnato. Questa parola è spesso usata per riferirsi a cibi, come il pane inzuppato nel sugo o nei liquidi, ma può anche applicarsi a oggetti o situazioni in cui qualcosa è saturato dall’acqua o da un altro fluido. In sostanza, evoca l'idea di una sostanza che ha assorbito tanto liquido da risultare quasi irriconosc

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Bagnato intriso di liquidoNon completamente civilizzatoCompletamente impregnata

Come si scrive la soluzione Inzuppato

Hai trovato la definizione "Completamente intriso di liquido" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

N Napoli

Z Zara

U Udine

P Padova

P Padova

A Ancona

T Torino

O Otranto

