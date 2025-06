Sergio disegnò Bobo nei cruciverba: la soluzione è Staino

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sergio disegnò Bobo' è 'Staino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STAINO

Curiosità e Significato di "Staino"

Approfondisci la parola di 6 lettere Staino: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Staino? La parola staino si riferisce a una tecnica di disegno che utilizza un supporto trasparente per trasferire immagini o sagome su un altro materiale. È una pratica comune nell'arte e nel design, permettendo di ottenere risultati precisi e dettagliati. In questo caso, il collegamento con Sergio disegnò Bobo suggerisce l'idea di un artista che utilizza questa tecnica per portare la sua visione su carta o tela.

Il Sergio disegnatore padre del personaggio di BoboIl Sergio che creò BoboSergio delle strisce con BoboIl Sergio disegnatore satirico padre di BoboSergio il disegnatore padre di Bobo

Come si scrive la soluzione Staino

Stai cercando la risposta alla definizione "Sergio disegnò Bobo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

A Ancona

I Imola

N Napoli

O Otranto

