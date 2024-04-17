Il Sergio disegnatore satirico padre di Bobo

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il Sergio disegnatore satirico padre di Bobo' è 'Staino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STAINO

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Perché la soluzione è Staino? Staino è un noto disegnatore satirico italiano, famoso per il suo stile pungente e ironico. La sua arte si distingue per la capacità di commentare eventi politici e sociali attraverso immagini graffianti e provocatorie. Come padre di Bobo, ha contribuito a plasmare un modo di fare satira che mira a far riflettere e a stimolare il dibattito pubblico. La sua presenza nel mondo dell’illustrazione ha lasciato un segno importante nella cultura italiana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Sergio disegnatore satirico padre di Bobo". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Il Sergio disegnatore satirico padre di Bobo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Staino

La soluzione associata alla definizione "Il Sergio disegnatore satirico padre di Bobo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Sergio disegnatore satirico padre di Bobo" conferma che la soluzione 'Staino' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Staino

S Savona T Torino A Ancona I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Sergio disegnatore satirico padre di Bobo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Staino' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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