Sergio eletto presidente della repubblica nel 2015
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sergio eletto presidente della repubblica nel 2015' è 'Mattarella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MATTARELLA
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sergio eletto presidente della repubblica nel 2015" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sergio eletto presidente della repubblica nel 2015". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Perché la soluzione è Mattarella? Nel 2015, Sergio è stato eletto presidente della Repubblica, un ruolo di grande responsabilità e prestigio. La voce associata a questa figura è Mattarella, che ha ricoperto la carica con dedizione e fermezza, rappresentando l'unità nazionale e il rispetto delle istituzioni. La sua presenza forte e autorevole ha contribuito a consolidare la stabilità politica del Paese durante un periodo complesso. La sua leadership ha lasciato un’impronta significativa nel panorama istituzionale italiano.
Sergio eletto presidente della repubblica nel 2015 nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Mattarella
La definizione "Sergio eletto presidente della repubblica nel 2015" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sergio eletto presidente della repubblica nel 2015" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Mattarella:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sergio eletto presidente della repubblica nel 2015" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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