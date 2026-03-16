Sergio eletto presidente della repubblica nel 2015

Home / Soluzioni Cruciverba / Sergio eletto presidente della repubblica nel 2015

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sergio eletto presidente della repubblica nel 2015' è 'Mattarella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MATTARELLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sergio eletto presidente della repubblica nel 2015" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sergio eletto presidente della repubblica nel 2015". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Mattarella? Nel 2015, Sergio è stato eletto presidente della Repubblica, un ruolo di grande responsabilità e prestigio. La voce associata a questa figura è Mattarella, che ha ricoperto la carica con dedizione e fermezza, rappresentando l'unità nazionale e il rispetto delle istituzioni. La sua presenza forte e autorevole ha contribuito a consolidare la stabilità politica del Paese durante un periodo complesso. La sua leadership ha lasciato un’impronta significativa nel panorama istituzionale italiano.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sergio eletto presidente della repubblica nel 2015 nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Mattarella

La definizione "Sergio eletto presidente della repubblica nel 2015" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sergio eletto presidente della repubblica nel 2015" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Mattarella:

M Milano A Ancona T Torino T Torino A Ancona R Roma E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sergio eletto presidente della repubblica nel 2015" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È successo a NapolitanoNominò Draghi Primo MinistroÈ succeduto a NapolitanoSergio l attuale presidente della RepubblicaFu il primo presidente della Repubblica Islamica dell lranLa Casa del Presidente della Repubblica argentinaGiovanni eletto presidente del CONI nel 2013Lo è il Presidente della Repubblica: Capo dello