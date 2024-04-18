Sergio il disegnatore padre di Bobo

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sergio il disegnatore padre di Bobo' è 'Staino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STAINO

Perché la soluzione è Staino? Staino è il nome di Sergio, il disegnatore e padre di Bobo, noto per il suo stile ironico e incisivo. La sua voce artistica si distingue per la capacità di raccontare storie attraverso il disegno, trasmettendo messaggi profondi e spesso critici. La presenza di Staino nel mondo dell'illustrazione ha influenzato molte generazioni di giovani disegnatori, lasciando un'impronta significativa nel panorama culturale. La sua opera continua a essere apprezzata e riconosciuta a livello nazionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sergio il disegnatore padre di Bobo". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Sergio il disegnatore padre di Bobo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Staino

Quando la definizione "Sergio il disegnatore padre di Bobo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sergio il disegnatore padre di Bobo" conferma che la soluzione 'Staino' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Staino

S Savona T Torino A Ancona I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sergio il disegnatore padre di Bobo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Staino' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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