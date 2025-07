Disegnò un cerchio perfetto nei cruciverba: la soluzione è Giotto

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Disegnò un cerchio perfetto' è 'Giotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIOTTO

Curiosità e Significato di Giotto

Perché la soluzione è Giotto? Giotto, grande artista del XIII secolo, è famoso per aver rivoluzionato la pittura con il suo stile realistico e innovativo. Il suo nome è spesso associato a opere che sembrano dare vita alle figure e ai paesaggi, come un cerchio perfetto di perfezione artistica. La sua eredità ha segnato un punto di svolta nell’arte occidentale, ispirando generazioni future.

Come si scrive la soluzione Giotto

G Genova

I Imola

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

