Ricovero per le pecore - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : OVILE

Significato/Curiosita : Ricovero per le pecore

Aree limitrofe, costruito presso i tratturi e destinato al ricovero stagionale delle pecore che effettuavano la transumanza. l'origine del nome jazzo è... L'ovile è uno spazio recintato o un edificio utilizzato per l'allevamento delle pecore. gli animali possono essere allevati all'aperto o al chiuso; in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Ricovero per le pecore : ricovero; pecore; Un ricovero di triste memoria; Un ricovero del pastore; ricovero per aerei; ricovero delle sentinelle; Un ricovero del campeggio; Il verso delle pecore ; Le hanno leoni e pecore ; Dall aspetto e consistenza simile a pecore ; La forniscono anche le pecore ; I maschi tra le pecore ;

