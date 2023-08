Casa di riposo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Casa di riposo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OSPIZIO

Significato/Curiosità : Casa di riposo

Una casa di riposo, anche nota come ospizio, è una struttura residenziale progettata per accogliere anziani o persone con bisogni di assistenza a lungo termine. Questi luoghi offrono alloggio, cure mediche, supporto quotidiano e attività sociali per migliorare la qualità della vita degli ospiti. Gli operatori sanitari e il personale specializzato si dedicano a fornire assistenza personalizzata, garantendo il benessere fisico e emotivo degli ospiti. Le case di riposo cercano di creare un ambiente sicuro e confortevole in cui gli anziani possano vivere in modo dignitoso e ricevere l'attenzione necessaria. L'obiettivo è preservare l'autonomia, promuovere l'interazione sociale e garantire il miglior livello di cura possibile per coloro che ne hanno bisogno.

