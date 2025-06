Luogo di segregazione nei cruciverba: la soluzione è Carcere

CARCERE

Curiosità e Significato di "Carcere"

Vuoi sapere di più su Carcere? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Carcere.

Perché la soluzione è Carcere? Il termine carcere si riferisce a un luogo di detenzione dove le persone vengono private della libertà, generalmente come conseguenza di una condanna penale. In questo contesto, il carcere rappresenta non solo un luogo di segregazione fisica, ma anche un'opportunità per il recupero e la riabilitazione dei detenuti, affinché possano reintegrarsi nella società in modo positivo. È importante considerare le sfide e le complessità che circondano la vita carceraria e il suo impatto sulle persone coinvolte.

Come si scrive la soluzione Carcere

C Como

A Ancona

R Roma

C Como

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N T A N I C O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANTONI" CANTONI

