Era la casa di pena istituita in una città sede di pretura

Home / Soluzioni Cruciverba / Era la casa di pena istituita in una città sede di pretura

La soluzione di 19 lettere per la definizione 'Era la casa di pena istituita in una città sede di pretura' è 'Carcere Mandamentale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARCERE MANDAMENTALE

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Era la casa di pena istituita in una città sede di pretura". La risposta di 19 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Era la casa di pena istituita in una città sede di pretura nei cruciverba: la soluzione di 19 lettere è Carcere Mandamentale

La definizione "Era la casa di pena istituita in una città sede di pretura" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Era la casa di pena istituita in una città sede di pretura" conferma che la soluzione 'Carcere Mandamentale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 19 lettere della soluzione Carcere Mandamentale

C Como A Ancona R Roma C Como E Empoli R Roma E Empoli M Milano A Ancona N Napoli D Domodossola A Ancona M Milano E Empoli N Napoli T Torino A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Era la casa di pena istituita in una città sede di pretura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Carcere Mandamentale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.