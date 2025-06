Gara di sci su un percorso in discesa e tortuoso nei cruciverba: la soluzione è Slalom

Home / Soluzioni Cruciverba / Gara di sci su un percorso in discesa e tortuoso

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Gara di sci su un percorso in discesa e tortuoso' è 'Slalom'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SLALOM

Curiosità e Significato di "Slalom"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Slalom, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Slalom? Il termine slalom si riferisce a una disciplina sciistica in cui i concorrenti devono affrontare un percorso in discesa caratterizzato da una serie di porte, solitamente disposte in modo tortuoso. Gli sciatori devono manovrare agilmente tra questi ostacoli, dimostrando abilità e velocità. È una competizione che richiede non solo tecnica e controllo, ma anche strategia per ottimizzare il tempo di percorrenza.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gara fra i palettiI ciclisti lo fanno tra le auto in codaLo zigzag di chi sciaGara di sciUna discesa dello sciUna gara di sci

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Slalom

Se ti sei imbattuto nella definizione "Gara di sci su un percorso in discesa e tortuoso", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

L Livorno

A Ancona

L Livorno

O Otranto

M Milano

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S O O C P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCOOP" SCOOP

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.