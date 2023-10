Una discesa dello sci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una discesa dello sci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LIBERA

Significato/Curiosita : Una discesa dello sci

Alla soletta dello sci quando si vuole intraprendere una salita venendo tolte e riposte nello zaino prima della discesa. esistono poi una serie di altri... Alla solettaquando si vuole intraprenderesalita venendo tolte e riposte nello zaino prima della. esistono poiserie di altri... Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie è un’associazione di promozione sociale presieduta da don Luigi Ciotti, fondata nel 1995 su ispirazione di Luciano Violante e Saveria Antiochia, con l’intento di sollecitare la società civile nella lotta alla criminalità organizzata e di favorire la creazione di una comunità alternativa alle mafie stesse. Libera coordina più di 1600 realtà nazionali e internazionali che si occupano in vario modo del contrasto alla criminalità organizzata. Fra gli scopi dell’associazione: promuovere i diritti di cittadinanza, la cultura della legalità democratica e la giustizia sociale; valorizzare la memoria delle vittime di mafie; contrastare il dominio mafioso del territorio. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Una discesa dello sci : discesa; Terreni in discesa ; La discesa del sub; discesa con il paracadute; Terreno in leggera discesa ; discesa della temperatura del corpo umano per esaurimento;

Cerca altre Definizioni