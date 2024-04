La Soluzione ♚ Una gara di sci

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Una gara di sci. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SLALOM

Curiosità su Una gara di sci: Lo sci alpino, anche detto sci di discesa, è uno sport invernale che consiste nello scendere a valle lungo un pendio montano scivolando sulla neve grazie... Il termine slalom fa riferimento a una gara sportiva nella quale i concorrenti devono completare un percorso, nel minor tempo possibile, passando attraverso dei punti obbligati chiamati porte. Il saltare una porta provoca normalmente una penalità di tempo o una squalifica. La parola slalom deriva dal termine norvegese slalåm: "sla" significa declivio ripido, e "låm" significa pista da sci. Prove di slalom esistono in diversi sport: Autoslalom Sci (slalom speciale e slalom gigante) Canoa Sci nautico Sci acquatico Pattinaggio Agilitydog Snowboard

