SLALOM

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Slalom? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Slalom.

Perché la soluzione è Slalom? Il termine slalom indica un percorso a zigzag tra ostacoli, spesso usato anche per descrivere movimenti agili e veloci tra le auto in coda. Nel contesto dei ciclisti, rappresenta l’abilità di attraversare le file di veicoli fermi o in movimento con destrezza e rapidità, evitando i rallentamenti. È una strategia astuta per risparmiare tempo e mantenere il ritmo durante gli ingorghi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Gara di sci su un percorso in discesa e tortuosoGara fra i palettiLo zigzag di chi sciaI cicisti lo fanno tra le auto in codaFanno lo slalom tra le auto ferme in codaLo offre chi è in auto

Se ti sei imbattuto nella definizione "I ciclisti lo fanno tra le auto in coda", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

L Livorno

A Ancona

L Livorno

O Otranto

M Milano

A I N E M R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARIANE" MARIANE

