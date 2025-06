Gara fra i paletti nei cruciverba: la soluzione è Slalom

SLALOM

Curiosità e Significato di "Slalom"

Perché la soluzione è Slalom? Il termine slalom si riferisce a una disciplina sportiva, in particolare negli sport invernali come lo sci. In questo contesto, gli atleti devono scivolare giù per una pista, zigzagando tra una serie di paletti posti in modo strategico. Oltre a richiedere abilità tecniche e grande controllo, il slalom è anche un test di velocità e precisione, rendendolo un evento emozionante da vedere e praticare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I ciclisti lo fanno tra le auto in codaLo zigzag di chi sciaUna gara sulla neveGara ciclistica in salita contro il tempoTarga gara sicilianaUna gara motociclistica su terreno accidentato

Come si scrive la soluzione Slalom

S Savona

L Livorno

A Ancona

L Livorno

O Otranto

M Milano

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D I T E A S D T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DISDETTA" DISDETTA

