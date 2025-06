Dannoso offensivo nei cruciverba: la soluzione è Lesivo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dannoso offensivo' è 'Lesivo'.

LESIVO

Curiosità e Significato di "Lesivo"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Lesivo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Lesivo? Il termine lesivo si riferisce a qualcosa che provoca danno o offesa, sia in senso fisico che psicologico. Ad esempio, un comportamento lesivo può ferire i sentimenti di qualcuno o causare un danno reale a un oggetto. In ambito legale, è spesso utilizzato per descrivere atti che ledono i diritti altrui.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è qualcosa che nuoce alla reputazioneCapace di nuocere in particolare alla reputazioneDannoso per la saluteDannoso perniciosoDannoso

Come si scrive la soluzione Lesivo

Hai trovato la definizione "Dannoso offensivo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

E Empoli

S Savona

I Imola

V Venezia

O Otranto

