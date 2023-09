Dannoso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dannoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NOCIVO

Significato/Curiosita : Dannoso

Separa un vero e proprio malware da un programma forse fastidioso ma non dannoso. attualmente i malware (in particolare trojan, worm, spyware, malware e... 20: nocivo per inalazione h332 – nocivo se inalato. r 21: nocivo a contatto con la pelle. h312 – nocivo per contatto con la pelle. r 22: nocivo in caso...