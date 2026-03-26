Appesantito reso più dannoso

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Appesantito reso più dannoso' è 'Aggravato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AGGRAVATO

Perché la soluzione è Aggravato? Il termine AGGRAVATO si riferisce a una condizione o a una situazione che viene resa più pericolosa o dannosa rispetto al normale. Quando qualcosa o qualcuno è aggravato, si evidenzia un peggioramento delle condizioni, che può riguardare aspetti fisici, morali o legali. Questa parola descrive un aumento della gravità di un problema, spesso a causa di fattori esterni o di comportamenti peggiorativi. La sua applicazione si riscontra in diversi contesti, come la legge, la medicina e la vita quotidiana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Appesantito reso più dannoso". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Appesantito reso più dannoso nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Aggravato

Quando la definizione "Appesantito reso più dannoso" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Appesantito reso più dannoso" conferma che la soluzione 'Aggravato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Aggravato

A Ancona G Genova G Genova R Roma A Ancona V Venezia A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Appesantito reso più dannoso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aggravato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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