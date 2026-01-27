Che vive in modo inutile e dannoso alla società

Home / Soluzioni Cruciverba / Che vive in modo inutile e dannoso alla società

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Che vive in modo inutile e dannoso alla società' è 'Parassitario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARASSITARIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Che vive in modo inutile e dannoso alla società" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Che vive in modo inutile e dannoso alla società". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Parassitario? Una persona che si approfitta degli altri senza contribuire al bene comune viene considerata parassitaria. Questi individui traggono vantaggio dalle risorse altrui senza offrire nulla in cambio, creando un danno per la collettività. La loro presenza può indebolire l'intera comunità, poiché si sostengono a spese degli altri senza lavorare per il progresso condiviso.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Che vive in modo inutile e dannoso alla società nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Parassitario

Questa pagina è dedicata alla definizione "Che vive in modo inutile e dannoso alla società" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Che vive in modo inutile e dannoso alla società" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Parassitario:

P Padova A Ancona R Roma A Ancona S Savona S Savona I Imola T Torino A Ancona R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Che vive in modo inutile e dannoso alla società" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Inutile in modo inusualeRende inutile il pettineAbbreviazione di societàSocietà segreteLo status proprio delle società