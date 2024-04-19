Dannoso lepidottero che si nutre di abiti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dannoso lepidottero che si nutre di abiti' è 'Tarma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TARMA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dannoso lepidottero che si nutre di abiti" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dannoso lepidottero che si nutre di abiti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Tarma? La tarma è un insetto che rappresenta un problema per chi desidera mantenere i propri vestiti in buone condizioni. Questo piccolo parassita si nutre delle fibre tessili, causando danni evidenti a capi di abbigliamento e tessuti pregiati. La presenza di tarme in una casa può portare alla perdita di capi preziosi, creando disagio e necessitando di interventi specifici per eliminarle. La prevenzione e la corretta conservazione sono fondamentali per evitare che si diffondano.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Dannoso lepidottero che si nutre di abiti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dannoso lepidottero che si nutre di abiti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tarma:

T Torino A Ancona R Roma M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dannoso lepidottero che si nutre di abiti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

