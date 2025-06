Farmaco ad azione sedativa nei cruciverba: la soluzione è Calmante

CALMANTE

Curiosità e Significato di "Calmante"

Vuoi sapere di più su Calmante? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Calmante.

Perché la soluzione è Calmante? Il termine calmante si riferisce a un farmaco che ha la capacità di ridurre l'ansia e favorire il rilassamento. Questi medicinali agiscono sul sistema nervoso centrale, aiutando a lenire tensioni e stress, e sono spesso utilizzati per trattare disturbi come l'insonnia o l'ansia. In sostanza, i calmanti possono offrire un momento di tranquillità in una vita frenetica.

Come si scrive la soluzione Calmante

La definizione "Farmaco ad azione sedativa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

L Livorno

M Milano

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I E V T R S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RIVISTE" RIVISTE

