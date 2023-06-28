Farmaco ad azione analgesica e antipiretica

SOLUZIONE: PARACETAMOLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Farmaco ad azione analgesica e antipiretica" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Farmaco ad azione analgesica e antipiretica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Paracetamolo? Il paracetamolo è un medicinale utilizzato per alleviare il dolore e ridurre la febbre, aiutando a migliorare il benessere generale. È molto comune in casa per trattare mal di testa, dolori muscolari e febbre alta. La sua azione è mirata a calmare i sintomi senza influire sulle cause sottostanti, rendendolo un rimedio rapido e efficace per disturbi lievi o moderati.

Quando la definizione "Farmaco ad azione analgesica e antipiretica" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Farmaco ad azione analgesica e antipiretica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Paracetamolo:

P Padova A Ancona R Roma A Ancona C Como E Empoli T Torino A Ancona M Milano O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Farmaco ad azione analgesica e antipiretica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

