Formato di farmaco ad azione locale o sistemica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Formato di farmaco ad azione locale o sistemica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SUPPOSTA

Significato/Curiosita : Formato di farmaco ad azione locale o sistemica

Anch'essa di attività oppioide. l'uso diffuso di fentanyl ha innescato la produzione di fentanyl citrato (il sale del farmaco, formato dalla combinazione di acido... Sulla supposta wikizionario contiene il lemma di dizionario «supposta» wikimedia commons contiene immagini o altri file sulla supposta (en) supposta, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Formato di farmaco ad azione locale o sistemica : formato; farmaco; azione; locale; sistemica; Giove le si presentò trasformato in pioggia d oro; Un formato di file video; È formato da recipienti che possono essere di ceramica; Le 18 buche in formato ridotto; È formato da trecentosessantasei giorni; farmaco che deve il suo nome a un filosofo greco; Noto farmaco da banco a base di ibuprofene; Elenca il farmaco e il codice fiscale dell acquirente; Un farmaco vasodilatatore; farmaco miracoloso; Una distrazione ortografica: lapsus lat; Una preparazione indicata contro la stipsi; È a rischio eliminazione dal Grande Fratello; Piccola costellazione tra l Idra e il Corvo; Costellazione australe a sud di Toro e Gemelli; locale per aperitivi; Precede il locale con i servizi igienici; Il locale per l happy hour; Lo fu il Piper Club noto locale romano; Ente locale che ha sostituito alcune province;

Cerca altre Definizioni