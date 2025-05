Si prende per lenire il dolore nei cruciverba: la soluzione è Calmante

Home / Soluzioni Cruciverba / Si prende per lenire il dolore

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si prende per lenire il dolore' è 'Calmante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALMANTE

Curiosità e Significato di "Calmante"

La parola Calmante è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Calmante.

Perché la soluzione è Calmante? La parola CALMANTE si riferisce a un farmaco o sostanza utilizzata per alleviare il dolore o ridurre l'ansia, rendendola così una risposta appropriata alla definizione Si prende per lenire il dolore. Nel contesto di un cruciverba, ciò indica che la soluzione consiste in un termine legato al trattamento del dolore.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: SedativoLo è tanto il bromuro quanto la valerianaL effetto della camomilla o della valerianaSi prende chiudendo gli occhiDove si abbattono portano doloreSi prende più facilmente al buio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Calmante

Non riesci a risolvere la definizione "Si prende per lenire il dolore"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

L Livorno

M Milano

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I O A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ITALO" ITALO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.