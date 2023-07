Dà il via ad un azione da riprendere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà il via ad un azione da riprendere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CIAC

Significato/Curiosita : Da il via ad un azione da riprendere

L'agguato di via fani (o strage di via fani) fu un attacco terroristico compiuto da militanti delle brigate rosse il mattino del 16 marzo 1978 in via mario fani... Dell'europeo fu impegnata nella realizzazione di un cinegiornale: «l'europeo ciac». i filmati erano realizzati dalla compagnia italiana attualità cinematografiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Dà il via ad un azione da riprendere : azione; riprendere; L associazione delle truppe alpine; Chi dipinse Visitazione di Carmignano; Manifestazione temporalesca; La creazione narrata nella Bibbia; Una frazione di debito; Si grida prima di riprendere ; riprendere fiato; La web per riprendere al computer; riprendere , inglobare di nuovo; riprendere in servizio;

Cerca altre Definizioni