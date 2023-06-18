Si scarica attraverso i poli

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si scarica attraverso i poli' è 'Pila'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PILA

Perché la soluzione è Pila? La pila è un dispositivo che genera energia elettrica attraverso un processo chimico che coinvolge due poli, uno positivo e uno negativo. Quando avviene la scarica, gli ioni si spostano tra gli elettrodi, permettendo il flusso di corrente. Questo movimento di cariche attraverso i poli permette alla pila di fornire energia a vari apparecchi. La capacità di scaricarsi attraverso i poli è fondamentale per il funzionamento di molti dispositivi elettronici quotidiani.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si scarica attraverso i poli". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Si scarica attraverso i poli nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Pila

Se la definizione "Si scarica attraverso i poli" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si scarica attraverso i poli" conferma che la soluzione 'Pila' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Pila

P Padova I Imola L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si scarica attraverso i poli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pila' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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