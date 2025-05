Un unico blocco di pietra nei cruciverba: la soluzione è Monolito

MONOLITO

Curiosità e Significato di "Monolito"

Perché la soluzione è Monolito? Un monolito è un grande blocco di pietra o un oggetto di forma simile, spesso scolpito in un'unica massa. Questo termine evoca immagini di antiche strutture monumentali, come le famose statue di Stonehenge o il misterioso obelisco di Luxor, che colpiscono per la loro imponenza e per il fascino che esercitano nel raccontare storie del passato. In senso più ampio, il termine può anche riferirsi a qualsiasi entità solida e indivisibile, simboleggiando

Come si scrive la soluzione Monolito

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un unico blocco di pietra", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

O Otranto

N Napoli

O Otranto

L Livorno

I Imola

T Torino

O Otranto

