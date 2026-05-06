La pietra che galleggia

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La pietra che galleggia' è 'Pomice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POMICE

Perché la soluzione è Pomice? La pomice è una roccia vulcanica leggera e porosa, caratterizzata dalla sua capacità di galleggiare sull'acqua grazie alla sua struttura ricca di bolle d'aria. Questa pietra si forma durante le eruzioni vulcaniche, quando il magma si raffredda rapidamente, intrappolando bolle di gas che rendono la roccia estremamente leggera. La sua leggerezza e le sue proprietà specifiche la rendono unica tra le pietre, evidenziando chiaramente il suo particolare comportamento di galleggiamento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La pietra che galleggia". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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La pietra che galleggia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pomice

Quando la definizione "La pietra che galleggia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La pietra che galleggia" conferma che la soluzione 'Pomice' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pomice

P Padova O Otranto M Milano I Imola C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La pietra che galleggia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pomice' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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