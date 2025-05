Un unico blocco di pietra come l obelisco nei cruciverba: la soluzione è Monolito

Home / Soluzioni Cruciverba / Un unico blocco di pietra come l obelisco

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un unico blocco di pietra come l obelisco' è 'Monolito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONOLITO

Curiosità e Significato di "Monolito"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Monolito, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Un monolito è un unico grande blocco di pietra, spesso utilizzato come monumento o marker, come gli obelischi dell'antico Egitto. È costituito da un solo pezzo di pietra senza assemblaggi, simbolo di imponenza e durabilità.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Blocco unico di pietra di grandi dimensioniBlocco unico di pietraBlocco di pietra posto al bordo della carreggiataEnorme blocco di pietra monumentale preistoricoBlocco di pietra

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Monolito

Hai trovato la definizione "Un unico blocco di pietra come l obelisco" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

O Otranto

N Napoli

O Otranto

L Livorno

I Imola

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G L O I I M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MIGLIO" MIGLIO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.