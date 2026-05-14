L età della pietra levigata

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L età della pietra levigata' è 'Neolitica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NEOLITICA

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Perché la soluzione è Neolitica? La parola NEOLITICA indica un periodo storico caratterizzato dall'uso di strumenti levigati in pietra, che segnò un passaggio importante rispetto alle fasi precedenti dell'umanità. Durante questa epoca, si svilupparono nuove tecniche di lavorazione e si iniziò a praticare l'agricoltura e l'allevamento, favorendo la nascita di insediamenti stabili. La fase neolitica rappresenta un avanzamento significativo nella cultura e nella tecnologia umana, lasciando un'impronta duratura nella storia delle civiltà.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L età della pietra levigata". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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L età della pietra levigata nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Neolitica

Questa pagina è dedicata alla definizione "L età della pietra levigata" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L età della pietra levigata" conferma che la soluzione 'Neolitica' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Neolitica

N Napoli E Empoli O Otranto L Livorno I Imola T Torino I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L età della pietra levigata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Neolitica' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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