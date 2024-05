La Soluzione ♚ Blocco unico di pietra di grandi dimensioni La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MONOLITO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MONOLITO

Significato della soluzione per: Blocco unico di pietra di grandi dimensioni Un monolito (pronunciato monòlito o meno correttamente monolìto), anche detto monolìte, è un ente geologico come una montagna, consistente di un unico blocco massiccio di pietra o roccia; oppure può essere un singolo pezzo di roccia piazzato come un monumento, o all'interno di esso. L'erosione comunemente porta alla luce formazioni geologiche, che sono spesso costituite da una roccia metamorfica molto dura e solida. Italiano: Sostantivo: monolito m sing (pl.: monoliti) . (geologia) blocco roccioso di grosse dimensioni. (architettura) struttura architettonica o ornamentale costituita di un blocco unico di pietra o marmo. Sillabazione: mo | nò | li | to mo | no | lì | to. Etimologia / Derivazione: dal greco antico µ + . Parole derivate: monolitico. Varianti: monolite. Proverbi e modi di dire: essere un monolito.

