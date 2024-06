Bagnato intriso di liquido

: È talora raffigurato come una ruota. In senso lato e in un significato più tardo, viene ad indicare anche "l'oceano dell'esistenza", la vita terrena, il mondo materiale, che è permeato di dolore e di sofferenza, ed è, soprattutto, insustanziale: infatti, il mondo quale lo si vede, e nel quale si vive, altro non è che miraggio, illusione maya. Il termine sanscrito sasara (devanagari , "scorrere insieme") indica, nelle religioni dell'India quali il Bramanesimo, il Buddhismo, il Giainismo e l'Induismo, la dottrina inerente al ciclo di vita, morte e rinascita.

Italiano: Voce verbale: . permeato . participio passato di permeare. Sillabazione: per | me | à | to. Pronuncia: IPA: /perme'ato/ . Etimologia / Derivazione: vedi permeare .