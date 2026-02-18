Un intriso per polli

Home / Soluzioni Cruciverba / Un intriso per polli

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un intriso per polli' è 'Pastone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PASTONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un intriso per polli" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un intriso per polli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Pastone? Il termine si riferisce a un composto umido e compatto, spesso utilizzato in cucina o per l’alimentazione degli animali. Nel contesto culinario, può essere una preparazione a base di pane, cereali o altri ingredienti, modellata in modo da essere facilmente maneggiabile e adatta a insaporire o riempire. Per gli animali, rappresenta un alimento morbido e facilmente digeribile, pensato per integrare la dieta. La consistenza compatta e umida permette di distribuirlo facilmente e mantenerne la freschezza. È un prodotto versatile, impiegato in molte applicazioni alimentari.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un intriso per polli nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pastone

Per risolvere la definizione "Un intriso per polli", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un intriso per polli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pastone:

P Padova A Ancona S Savona T Torino O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un intriso per polli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Intriso per gallineUn intriso di acqua e cruscaQuelli di polli s accontentano di pocoGallinacei più grassi dei polliSi coniuga con i polliPolli e conigli le hanno biancheVi si infilzano i polli