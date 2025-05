Togliere il turacciolo nei cruciverba: la soluzione è Stappare

STAPPARE

Curiosità e Significato di "Stappare"

La parola Stappare è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Stappare.

Perché la soluzione è Stappare? Togliere il turacciolo si riferisce all'azione di rimuovere il tappo di una bottiglia, specialmente quella di una bevanda frizzante o di vino. Questo gesto è comunemente conosciuto con il termine stappare, che implica l’apertura della bottiglia per gustarne il contenuto. Stappare, infatti, è un momento che segna l’inizio di un'esperienza di convivialità e piacere, invitando a condividere il sapore di un drink.

Come si scrive la soluzione Stappare

Hai trovato la definizione "Togliere il turacciolo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

T Torino

A Ancona

P Padova

P Padova

A Ancona

R Roma

E Empoli

