La Soluzione ♚ Aprire la bottiglia La definizione e la soluzione di 8 lettere: Aprire la bottiglia. STAPPARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Aprire la bottiglia: Lo champagne (in italiano, raro, sciampagna) è un vino spumante francese ad appellation d'origine contrôlée (AOC), prodotto con metodo classico; famoso in tutto il mondo e comunemente associato ai concetti di lusso e festa. Prende il nome dalla provincia storica della Champagne, situata nella regione francese del Grande Est, dove il vino è prodotto. Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Lo champagne (in italiano, raro, sciampagna) è un vino spumante francese ad appellation d'origine contrôlée (AOC), prodotto con metodo classico; famoso in tutto il mondo e comunemente associato ai concetti di lusso e festa. Prende il nome dalla provincia storica della Champagne, situata nella regione francese del Grande Est, dove il vino è prodotto. stappare (vai alla coniugazione) togliere il tappo a qualcosa stappare una bottiglia di vino Sillabazione stap | pà | re Etimologia / Derivazione da tappare, con l'aggiunta del prefisso privativo s- Sinonimi aprire, sturare Contrari tappare Parole derivate stappatura, stappato Proverbi e modi di dire stappare le orecchie - prepararsi ad ascoltare con attenzione Altre Definizioni con stappare; aprire; bottiglia; Aprire una bottiglia; Recita senza aprire bocca; Il Babà che fa aprire Sesamo; La bottiglia per il picnic; Una bottiglia che tiene caldo; La bottiglia del bebé; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Aprire la bottiglia

STAPPARE

