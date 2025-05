Il dispositivo delle navi per posare in mare le mine nei cruciverba: la soluzione è Lanciatorpedini

LANCIATORPEDINI

Curiosità e Significato di "Lanciatorpedini"

Hai risolto il cruciverba con Lanciatorpedini? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 15 lettere più frequenti: Lanciatorpedini.

Perché la soluzione è Lanciatorpedini? Il termine lanciatore di mine si riferisce a un dispositivo montato su una nave, progettato per rilasciare mine marine in acque strategiche. Questi sistemi sono fondamentali per la difesa navale, poiché consentono di creare barriere di sicurezza e ostacoli per le navi nemiche. L'uso di tali equipaggiamenti è una componente essenziale nelle operazioni navali, contribuendo alla protezione dei confini marittimi.

Come si scrive la soluzione Lanciatorpedini

Hai davanti la definizione "Il dispositivo delle navi per posare in mare le mine" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

P Padova

E Empoli

D Domodossola

I Imola

N Napoli

I Imola

