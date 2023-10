Un dispositivo delle navi da guerra per posare in mare le mine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dispositivo delle navi da guerra per posare in mare le mine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : LANCIATORPEDINI

Significato/Curiosita : Un dispositivo delle navi da guerra per posare in mare le mine

Caso delle mine terrestri, si hanno mine antiuomo (piccole e leggere, da posare in grandi quantità) e mine anticarro (più grandi delle mine antiuomo in quanto... Casoterrestri, si hannoantiuomo (piccole e leggere,grandi quantità) eanticarro (più grandiantiuomoquanto... La classe Lion fu una classe di incrociatori da battaglia della Royal Navy, che furono soprannominati Splendid Cats («Splendidi felini»). Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 15 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Un dispositivo delle navi da guerra per posare in mare le mine : dispositivo; navi; guerra; posare; mare; mine; L azzeramento della memoria di un dispositivo ; Permette di azionare a distanza un dispositivo ; Un dispositivo presente negli aerei da guerra; dispositivo per l elaborazione di informazioni; dispositivo che indica i tempi; Un dispositivo con l elettromagnete; dispositivo che chiude la visuale al nemico; Gli uomini più navi gati; Il Tasman navi gatore; Serve ai navi ganti; Sciabordano contro le navi ; Programma per navi gare nel web; Possono navi gare a pelo d acqua; L ormeggio delle navi ; Il poema della guerra di Troia; Se tuonano c è la guerra ; Altopiano della Grande guerra ; Un dispositivo presente negli aerei da guerra ; L oratore ateniese propugnatore della guerra contro i Persiani; Fu il simbolo dei Lancaster nella guerra contro gli York; Guidò i sudisti durante la guerra di secessione; Si devono sposare ; Riposare profondamente; Lega e fa sposare ; Fermarsi per riposare ; La cerca chi vuol riposare ; Una ragazza da sposare ; Lo si tira fermandosi a riposare ; C è chi soffre quello di mare ; Si misura dal livello del mare ; I procedimenti per richiamare all ordine; C è chi soffre quel di mare ; Fa lacrimare e tossire; Un pregiato pesce di mare |; Il Pepe che combatté con Napoleone a mare ngo; La emine nza della mano; Quelli mine rali sono disciolti in acqua; La emine nza rilievo muscolare della palma della mano; Esotico termine per il cambiamento di colore degli alberi in autunno; Quelli mine rali sono disciolti nell acqua; Dedicare o destinare... detto con un termine letterario; Regione mine raria tedesca;

Cerca altre Definizioni