Un ingegnoso dispositivo stabilizzatore delle navi

: Il giroscopio è un dispositivo fisico rotante che, per effetto della legge di conservazione del momento angolare, tende a mantenere il suo asse di rotazione orientato in una direzione fissa. L'autovettore corrispondente all'autovalore semplice è detto asse giroscopico. Un corpo rigido S è un giroscopio se il tensore d'inerzia relativo al baricentro ammette un autovalore semplice e un autovalore doppio o un autovalore triplo.

giroscopio (fisica) (meccanica) dispositivo fisico rotante, costituito essenzialmente da una ruota in rotazione intorno al proprio asse, che, per effetto della legge di conservazione del momento angolare, tende a mantenere il suo asse di rotazione orientato in una direzione fissa indipendentemente da qualunque movimento della struttura esterna.