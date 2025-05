Città di nascita di Alfred Nobel nei cruciverba: la soluzione è Stoccolma

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Città di nascita di Alfred Nobel' è 'Stoccolma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STOCCOLMA

Curiosità e Significato di "Stoccolma"

La parola Stoccolma è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Stoccolma.

Perché la soluzione è Stoccolma? Alfred Nobel, il fondatore dei premi Nobel, è nato a Stoccolma, la capitale della Svezia, il 21 ottobre 1833. Questa città, ricca di storia e cultura, ha influenzato profondamente la vita e il lavoro di Nobel, un inventore e filosofo noto per le sue idee innovative. La sua eredità continua a vivere attraverso i prestigiosi premi che portano il suo nome, assegnati annualmente per onorare le eccellenze in diversi campi.

Come si scrive la soluzione Stoccolma

Hai trovato la definizione "Città di nascita di Alfred Nobel" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

T Torino

O Otranto

C Como

C Como

O Otranto

L Livorno

M Milano

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I R N A I N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IRANIANI" IRANIANI

