La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La capitale con re Carlo XVI Gustavo' è 'Stoccolma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STOCCOLMA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La capitale con re Carlo XVI Gustavo" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La capitale con re Carlo XVI Gustavo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Stoccolma? Stoccolma è la città che funge da centro politico e culturale della Svezia, ed è sede del re Carlo XVI Gustavo. Questa capitale si distingue per il suo patrimonio storico e le numerose attrazioni, tra cui musei, palazzi e isole affascinanti. La presenza della famiglia reale sottolinea il suo ruolo simbolico e istituzionale nel paese. La sua posizione geografica e le sue caratteristiche architettoniche la rendono un punto di riferimento importante nel panorama europeo.

La definizione "La capitale con re Carlo XVI Gustavo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La capitale con re Carlo XVI Gustavo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Stoccolma:

S Savona T Torino O Otranto C Como C Como O Otranto L Livorno M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La capitale con re Carlo XVI Gustavo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

